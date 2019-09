E’ passato esattamente un anno da quando il Procuratore Capo della Repubblica di Campobasso, Nicola D’Angelo, chiese alla stampa molisana di affiancare la Magistratura nell’opera di contrasto al fenomeno droga, attraverso una costante ed efficace campagna di informazione e comunicazione. Appello raccolto immediatamente da Telemolise, suggellato dalla produzione di un DVD informativo destinato alla scuole e che ha ricevuto un larghissimo successo. Apprezzamento ribadito dallo stesso D’Angelo che oggi, nel corso di un incontro con i giornalisti molisani presso la sede dell’ordine, ha tracciato un primo bilancio.

Inquietante il dato emerso in relazione al consumo di droga a Campobasso città e nelle aree adiacenti. Si parla di cifre che solo per il consumo di cocaina arrivano a 600mila euro mensili ed a quantitativi che superano i sei chili di spaccio al mese. Complessivamente, considerando eroina e droghe leggere si superano i 750mila euro. Un’occasione formidabile di business per la criminalità organizzata. Necessario quindi intervenire in maniera massiccia sulla riduzione del consumo.

Affianco alla Procura è sceso in campo anche l’Ordine degli Avvocati.

Soddisfazione è stata espressa dal Presidente dell’Ordine dei Giornalisti, Pina Petta che ha confermato la disponibilità della stampa molisana al fianco della Magistratura.