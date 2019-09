O si cambia strada nei rapporti con Trenitalia, o si cambia gestore. E’ questo in sintesi il messaggio che i consiglieri del Movimento 5 Stelle hanno inviato all’indirizzo della Regione Molise. Il dossier presentato nel corso di una conferenza stampa non lascia sperare nulla di buono per i passeggeri molisani. Secondo una ricostruzione effettuata dal Gruppo consiliare, oltre all’ormai atavico disservizio imputato a Trenitalia si aggiungono oltre 23 milioni di debiti fuori bilancio il cui riconoscimento nelle scritture contabili sarà necessario per pagare proprio le spettanze necessarie ad onorare il contratto di servizio in corso con la società gestrice del servizio ferroviario.

La ricostruzione contabile esposta dai 5 Stelle parte dagli anni 2016/2017, ovvero al tempo del governo Frattura, e giunge sino ai giorni nostri. Paradossale un dato fornito dal consigliere regionale Vittorio Nola: la tratta ferroviaria Campobasso – Roma, così come conteggiata da Trenitalia, sarebbe superiore di ben 48 chilometri rispetto al dato reale. Sempre secondo i conteggi effettuati da Nola, il biglietto pagato dai viaggiatori sarebbe maggiorato del 2,8% rispetto al dovuto. Soldi – dice Nola – che le Ferrovie dovrebbero restituire al Molise.