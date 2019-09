Pescherecci di nuovo in mare per riprendere le attività dopo il periodo di fermo imposto dal Ministero per le barche a strascico. Un mese di stop da San Benedetto a Termoli e ora un settore che si è rimesso in moto dando impulso al reddito di numerose famiglie coinvolte nell’intera filiera.

La ripresa sarà graduale con tre giorni a settimana di uscita poi si tornerà a regime rifornendo già da queste ore tutti i mercati e le pescherie di un prodotto che arriva dalle zone di pesca locali.

Non sono poche le difficoltà per il comparto della marineria che con sacrifici e impegno continua a investire su questa risorsa in attesa anche di nuovi interventi a sostegno del settore.

Più volte è stata ribadita ai vari Governi la necessità di rendere il fermo più flessibile e adeguato alle esigenze delle singole marinerie in modo da agevolare anche l’organizzazione delle attività nelle zone di pesca dislocate non solo lungo l’Adriatico.

Un porto, quello di Termoli, interessato di recente dagli attesi lavori di dragaggio che hanno migliorato l’accessibilità dello scalo anche in vista di possibili sviluppi anche a livello turistico e ricettivo e di quanto previsto dal nuovo piano regolatore da poco approvato dal Consiglio regionale.

Resta la necessità di velocizzare i tempi dei pagamenti agli operatori sia per i rimborsi relativi al periodo di fermo che per altri contributi al personale che lavora a bordo dei pescherecci e non solo. Le associazioni di categoria sono impegnate per sostenere le iniziative e chiedono risposte concrete alle istituzioni.