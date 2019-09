E’ più grave del previsto la rottura di una condotta idrica che a Campobasso sta causando l’interruzione dell’erogazione dell’acqua in alcune zone periferiche. Dopo gli interventi effettuati dai tecnici nel fine settimana sembrava che il guasto fosse stato riparato. Poi, però, un nuovo cedimento del terreno, nella zona interessata dalla rottura, ha provocato una nuova crepa nelle tubature e fino alla mattinata non è stato possibile riparare la condotta e ripristinare il servizio.

Un disagio che ha interessato alcune migliaia di utenze nelle contrade di Colle delle Api, di San Giovanni in Golfo, nella zona circostante la caserma dei Carabinieri, il canile di Santo Stefano e parte di coste di Oratino. In paese, proprio a causa dell’interruzione dell’acqua, oggi sono rimaste chiuse le scuole.

Per ovviare al problema, che a Molise acque contano di risolvere in breve tempo, il sindaco Roberto Gravina ha predisposto la presenza di autobotti alle quali sarà possibile rifornirsi di acqua potabile. I punti per l’approvvigionamento sono coste di Oratino, Santo Stefano e la zona industriale, dove è presente un’autobotte messa a disposizione dai vigili del fuoco.

Rubinetti di nuovo a secco anche nella periferia di Larino, per una rottura del Molisano destro. Nella zona alta del Montarone – hanno spiegato dal Comune – il flusso d’acqua potrebbe subire uno stop proprio per la rottura dell’acquedotto