Province: l’UPI chiede riforma e rilancio degli Enti. Appello ai Sindaci molisani

Torna al centro del dibattito, politico ed istituzionale, il tema dell’esistenza e del ruolo delle Province. E ciò, da ultimo, su impulso dell’Unione delle Province d’Italia che, con una nota indirizzata – per quel che ci riguarda più da vicino – ai Sindaci dei Comuni molisani, propone la sottoscrizione di un Ordine del giorno da inviare a Governo e Parlamento.

Tutto nasce dalla cosiddetta “Riforma Del Rio” del 2014 quando, con la Legge n. 56 del 7 aprile, le Province delle Regioni a Statuto ordinario sono state trasformate in enti amministrativi di secondo livello, con elezione dei propri organi a suffragio ristretto (votano solo gli amministratori eletti dei Comuni). La legge “Del Rio” ha abolito anche la Giunta provinciale, ridistribuendo le deleghe di governo all’interno del Consiglio provinciale ma, soprattutto, pur non intaccando in generale i compiti e le funzioni degli Enti ha comportato la riduzione drastica delle risorse economiche necessarie per assicurare i servizi.

In sintesi le Province continuano ad esistere, dovrebbero assicurare servizi ma con meno personale e meno soldi.

Una situazione, non formalizzata con un modifica costituzionale, che ha creato e crea non pochi problemi e che ha aperto un dibattito ed originato proposte di modifica della Legge 56 del 2014.

Per questo l’UPI chiede ancora al Governo, per uscire dallo stallo, di proseguire nel percorso di revisione della legge, sia rispetto alle funzioni fondamentali che alla governance; ancora di porre fine alla situazione di incertezza finanziaria degli Enti, con misure strutturali e programmatiche che – superando gli interventi tampone finora attuati – restituiscano alle Province piena autonomia ed operatività.

Questo è quanto si legge, tra l’altro, nell’Ordine del giorno che l’Unione delle Province d’Italia ha chiesto ai Sindaci di sottoscrivere.

Anche, ed ancora, nelle more del percorso di riforma della “Legge Del Rio”, per chiedere al Parlamento di assicurare nella prossima Legge di bilancio interventi per garantire ai territori ed alle comunità di riferimento risorse adeguate per assicurare i servizi essenziali ai cittadini.