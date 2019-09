Termoli: scintille nella Lega, su via Udine Ciarniello contro Fraraccio. Resa dei conti nel partito

Prime scintille nella maggioranza di centrodestra al Comune di Termoli, guidata da Francesco Roberti. A fare da apripista La Lega, all’interno della quale, evidentemente le tensioni originate dalla composizione della giunta, non si sono ancora allentate. Ad accendere la polemica è stato il consigliere Annibale Ciarniello che su Facebook se la prende con il presidente della Commissione Consiliare Lavori Pubblici, manco farlo apposta Bruno Fraraccio (in foto), compagno di partito eletto in assise. Pomo della discordia via Udine, strada di lottizzazione di recente passata al Comune e dove la scorsa primavera sono iniziati lavori per asfalti e marciapiedi mai esistiti prima. Proprio per verificare l’avanzamento delle opere era stato organizzato su richiesta di Ciarniello un sopralluogo sulla zona, previsto ieri. “Purtroppo all’apertura di seduta della commissione – scrive il consigliere della Lega su Facebook – il Presidente (in questo caso Fraraccio, ndr) ha verbalizzato di rinviare quanto concordato, senza rispettare alcun termine da regolamento”. “Prima di tutto l’educazione verso chi magari, per essere presente, ha dovuto chiedere permessi lavorativi o rinviare altri impegni” ha rincarato la dose Ciarniello. “Da cittadino e non da consigliere, ho ritenuto doveroso abbandonare la commissione e raggiungere chi ci stava aspettando” ha chiosato il consigliere con tanto di foto a corredo del suo post e a testimonianza della sua presenza tra i cittadini delusi. Sul caso politico ci si è buttata a capofitto l’opposizione di centrosinistra: “Ci dissociamo da questo comportamento denunciandone la scorrettezza e una totale mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini, molti di loro per essere presenti avevano richiesto permessi di lavoro e cambi turno, inoltre c’era anche il rappresentante della ditta che ha svolto i lavori, venuto appositamente da Campobasso”. E’ caduto invece dalle nuvole Bruno Fraraccio, presidente della IV Commissione, tirato in causa da Ciarniello: “Posso dire di aver rispettato il regolamento, a inizio seduta sono emersi punti da sviscerare su alcune proprietà private illustrate dal proggettista e abbiamo chiesto al dirigente comunale di chiarirceli nella seduta che è stata riprogrammata, ma era previsto un sopralluogo di tecnici e dei componenti della commissione, non dei cittadini, che evidentemente sono stati invitati a partecipare da qualcun altro. Mi dispiace che hanno aspettato invano, ma ripeto non potevo fare diversamente. Quanto al comportamento del consigliere Ciarniello credo sia stato strumentale e non ne comprendo il motivo” ha dichiarato Fraraccio, che ha annunciato di aver chiesto una riunione chiarificatrice alla Lega, avendo informato già tutti gli amministratori comunali del partito.

E sulla seduta di Commissione finita sotto accusa arriva anche il commento del Movimento 5 Stelle sostenendo che tramite il consigliere Ciarniello i residenti di via Udine erano stati invitati ad andare in Comune, ma che questi avrebbero declinato l’invito. “Rinviando al mittente le accuse di ‘accomodamento’ alle scelte della maggioranza – scrive in una nota il Movimento 5 Stelle – intendiamo precisare che in Commissione, abbiamo lavorato in favore dei cittadini e nel pieno rispetto degli stessi. La disorganizzazione interna alla maggioranza, deleteria per il buon andamento dei lavori, che auspichiamo non si verifichi ulteriormente, non ci può essere addebitata”.