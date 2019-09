Termoli: Rapina dalla parrucchiera, il figlio si oppone e finisce in ospedale

Una rapina a mano armata è avvenuta nel primo pomeriggio di sabato in via America, a Termoli. Stando alle prime notizie un uomo con una maglietta sulla testa è entrato nel salone di una parrucchiera con un coltello in mano. Si sarebbe subito diretto verso la cassa per prendere il denaro. La titolare ha provato a fermarlo insieme al figlio di 34 anni. Ne è nata una colluttazione tra il ragazzo e il rapinatore che è riuscito a fuggire con un magro bottino. Il giovane però ha rimediato un brutto taglio alla mano durante l’aggressione. E’ dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del San Timoteo. Del rapinatore fuggito invece nessuna traccia. Sul posto per i rilievi una volante del commissariato.