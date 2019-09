Lunedì 16 settembre si torna sui banchi di scuola e ad aspettare gli 80 studenti di Bonefro, tra materne, elementari e medie ci sarà un regalo: una borraccia di alluminio per tutti, per evitare di utilizzare le bottiglie di plastica monouso, materiale ormai che ha preso il sopravvento nella quotidianità e che è tra le più preoccupanti fonti di inquinamento. L’omaggio, che ha lo scopo di sensibilizzare maggiormente al tema ambientale le future generazioni, arriva proprio dal loro giovane sindaco Nicola Montagano, che ha deciso di finanziare l’acquisto con il fondo dell’indennità di carica, a cui ha rinunciato già nel 2015, appena eletto, e che utilizza per lavori di manutenzione stradale e di arredo urbano. Si tratta di quasi 18mila euro lordi all’anno che Montagano, che di professione fa l’avvocato, lascia alla comunità. L’annuncio del regalo green della borraccia è stato fatto sulla pagina Facebook del Comune di Bonefro e in poche ore il post è diventato virale, con una valanga di commenti positivi, centinaia e centinaia di ‘mi piace’ e altrettante condivisioni, magari sulle pagine Facebook di altri comuni e di altri sindaci, a cui viene chiesto di fare la stessa cosa. Iniziativa che è stata adottata anche a Milano dove il sindaco Beppe Sala ha acquistato 100mila bottiglie per gli studenti di elementari e medie che hanno iniziato la scuola già giovedì. E’ contento delle reazioni positive Nicola Montagano: “Sono stupito, per me è una cosa normale e mi ha fatto piacere vedere l’apprezzamento per un gesto che poi ha proprio la scopo di sensibilizzare le future generazioni” ha commentato a Telemolise il sindaco di Bonefro, spiegando che questa non è l’unica iniziativa messa in campo dal Comune sul tema della sostenibilità ambientale. In estate ad esempio sono stati installati sui tetti della scuola media ed elementare di via Fani pannelli fotovoltaici da 40kilowatt, e pannelli da 25 kilowatt su quelli del Municipio. “Non appena entreranno in funzione – ha continuato il sindaco – non solo utilizzeremo energia pulita, ma avremo un grosso risparmio anche per le casse comunali visto che il nuovo sistema riuscirà a coprire tutte le utenze pubbliche, comprese quelle dell’illuminazione e del depuratore. In questo modo a breve riusciremo anche a ridurre la Tasi per i cittadini” ha fatto sapere Montagano. Insomma buone pratiche per migliorare e proteggere l’ambiente in cui viviamo.