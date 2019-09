La democrazia come valore fondante, la donna e le tematiche di genere sotto i riflettori. Prende forma a Termoli la Conferenza delle donne democratiche che ha come scopo quello di una società più equa, più aperta e che lotta contro le segregazioni. Un’iniziativa del Pd, aperta a tutti i partiti, a chiunque voglia dare il suo contributo, un luogo virtuale che accoglie proposte ad esempio per la parità salariale, che vede la donna maggiormente discriminata soprattutto al Sud. Un luogo dove discutere anche di emergenze sociali, economiche e del clima, altro tema verso cui la sensibilità sta aumentando. Una risposta alle future generazioni, per dare finalmente alla donna quel ruolo da protagonista all’interno della società, che troppo spesso invece è un’eccezione, e a volte è fatto passare come concessione. A presentare l’iniziativa i consiglieri comunali del Pd, il commissario di circolo Maria Chimisso e le prime donne che hanno aderito alla Conferenza, Nicoletta Bartollino, Filomena Limongi, Francesca e Rossella D’Anversa, Ginetta Glave.