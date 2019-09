Rilevazione costo della vita, l’Istat “dimentica” Campobasso e il Molise

Incredibile ma vero: l’ultima rilevazione sull’aumento del costo della vita in Italia dimentica Campobasso e la nostra regione. Ci sono tutti i capoluoghi, tranne il nostro. Forse davvero il Molise non esiste, stando a questa tabella Istat pubblicata dal Sole 24 Ore che state vedendo nelle immagini. Ma la verità in realtà sarebbe un’altra. La sede centrale dell’Istituto nazionale di statistica ha infatti replicato alla notizia attribuendo all’Ufficio di statistica del Comune di Campobasso la responsabilità dell’assenza del Molise dai dati nazionali. “Occorre precisare – si legge nella replica dell’Istat, a firma del direttore centrale della comunicazione, Patrizia Cacioli – che l’indice dei prezzi al consumo del Molise non viene diffuso dall’Istituto di statistica poiché il capoluogo di regione, Campobasso, ad oggi ancora effettua la rilevazione dei prezzi secondo modalità non coerenti con gli standard qualitativi richiesti per produrre stime corrette a livello regionale. L’Istat – aggiunge – è impegnato a sostenere l’Ufficio di statistica del Comune di Campobasso affinché questa situazione venga superata al più presto e i dati dell’inflazione, sia del capoluogo, sia del Molise, tornino a essere regolarmente prodotti e pubblicati”. In sostanza, dice l’Istat, è in arrivo o è già arrivato nel capoluogo – questo non è stato precisato – un esperto pronto a dare una mano ai funzionari dell’Ufficio di statistica di Palazzo San Giorgio. Ma a più di qualcuno questa sembra un difesa un po’ forzata: probabilmente una telefonata da Roma a Campobasso avrebbe risolto ogni problema. Intanto però il Molise continua a non esistere per le statistiche. Sicuramente senza Milano o Roma l’indice non sarebbe stato pubblicato. Senza Campobasso, invece, si può.