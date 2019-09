Isernia. Ripulitura degli alvei del Sordo e del Rava, segnalazione della Lipu

Ben vengano i lavori di ripulitura del fiume Sordo e del torrente Rava, ma in questo modo si rischia di causare danni irreparabili. Questo in sintesi l’appello lanciato dalla sezione di Isernia della Lipu dopo aver notato un escavatore cingolato all’opera nella zona compresa tra il parcheggio della Lidl e la stazione di pompaggio dell’acquedotto. “L’ecosistema fluviale risulta seriamente compromesso e l’alveo modificato”, è il parere del delegato Lipu, Antonio Formichelli, che ha inoltre annunciato di aver provveduto a segnalare l’accaduto agli uffici regionali competenti e ai carabinieri forestali. I lavori di ripulitura, non più rinviabili, sono stati disposti dall’assessore comunale all’ambiente, Domenico Chiacchiari, anche alla luce del nubifragio del mese scorso che ha provocato allagamenti, danni e disagi. “L’intervento è di competenza della Regione – ha spiegato l’assessore – ma visto che non ha risposto alle nostre continue sollecitazioni abbiamo deciso di provvedere con fondi del bilancio comunale, poiché si tratta di interventi ormai indifferibili. Occorre rimuovere rapidamente la vegetazione e i materiali che si è depositato – ha detto ancora Chiacchiari – perché creano un elevato rischio di esondazione. Ci stiamo infatti avvicinando all’autunno ed eventuali piogge intense potrebbero far straripare i corsi d’acqua, come più volte segnalato da chi abita o frequenta le zone interessate. I cittadini vanno tutelati e, quindi, per salvaguardare la pubblica e privata incolumità – ha concluso l’assessore – ho deciso di attivarmi urgentemente per far ripuliture gli alvei, eliminando al più presto i potenziali pericoli”.