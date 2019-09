Brutto incidente sulla statale 87, alle porte di Campobasso. Una moto ha impattato violentemente una macchina, una C5, che le era davanti. Visibili i segni dell’impatto. La parte posteriore dell’auto distrutta. La moto riversa a terra al centro della strada. L’uomo alla guida della motocicletta è stato sbalzato ed è rimasto ferito in maniera seria. Aveva il casco, ma il colpo alla testa è stato forte. I medici del 118 lo hanno portato in Ospedale, al Cardarelli. Sul Posto la Polizia Stradale e i vigili urbani del capoluogo per i rilievi e per regolare il traffico.

E in mattinata, in vece, incidente nei pressi del bivio per Bojano, dove c’è stato un tamponamento tra due tir. Ad avere la peggio uno dei due conducenti che è stato trasportato in ospedale. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi, il 118 e i Vigili del fuoco, che hanno dovuto liberare la strada dai mezzi incidentati. Disagi alla circolazione