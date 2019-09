Verifiche alle valvole del Molisano Centrale: acqua ridotta per 11 Comuni fino a giovedì

Prove finali per l’attivazione del famoso acquedotto Molisano Centrale anche per i Comuni della costa. Da settimane si sta lavorando all’ultimo collaudo che per il momento è stato sospeso per permettere alla ditta che ha realizzato l’impianto una verifica sulle valvole. Operazione che ha comportato la riduzione del 30 per cento del flusso in entrata da oggi e fino a giovedì per 11 paesi, tra cui Termoli. Gli altri sono Larino, Ururi, San Martino in Pensilis, Portocannone, Campomarino, Petacciato, Montenero di Bisaccia, Guglionesi e San Giacomo degli Schiavoni. Esclusivamente per Guardialfiera è stato temporaneamente riattivato il Molisano sinistro con un erogazione di tre litri al secondo. La riduzione è stata comunicata da Molise Acque con alcuni giorni di anticipo ai Comuni, che sono stati invitati a prendere provvedimenti. Si preannunciano dunque quattro giorni delicati, che non è detto però si trasformino in emergenza. Il numero della popolazione con l’inizio di settembre è sceso e la riduzione del 30 per cento del flusso non dovrebbe incidere sulla quotidianità dei cittadini. Da venerdì riprenderanno parallelamente anche le verifiche per portare l’acqua del Matese a Termoli. I tecnici stanno controllando tutte le condotte da mesi ed entro la fine di settembre anche Termoli potrà essere collegata al Molisano Centrale. Il nuovo acquedotto era stato attivato a luglio per Larino, Guardialfiera, Ururi, Portocannone, San Martino e Nuova Cliternia. Dopo Termoli, per Petacciato e Montenero serviranno altri lavori, ma anche qui potrà finalmente arrivare l’acqua di sorgente.