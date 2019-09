San Martino in Pensilis, fallito furto con esplosivo al Postamat: indagini dei Carabinieri per risalire alla banda

Il boato è stato avvertito intorno alle quattro e mezza in piazza Umberto primo. Devastato l’ufficio postale di San Martino in Pensilis dove una banda ha cercato di scassinare il Postamat utilizzando una carica di esplosivo.

Il botto in pieno centro ha fatto scattare il sistema di sicurezza che macchia le banconote di inchiostro indelebile, quasi cinquantamila euro, come residuo dei contanti destinati ai prelievi del fine settimana, tutti recuperati.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli che hanno messo in sicurezza gli spazi della filiale dove sono stati rilevati ingenti danni.

Le indagini sono condotte dai Carabinieri della Compagnia di Larino e della stazione di San Martino coordinati dal tenente colonnello, Raffaele Iacuzio. I militari riferiranno al pubblico ministero, Ilaria Toncini.

Si cercano elementi per risalire all’identità dei banditi che hanno assaltato lo sportello e sarebbero fuggiti a bordo di un’auto scura. Non è chiara la tecnica utilizzata per far saltare in aria il Postamat, sono in corso accertamenti anche per verificare i filmati delle telecamere a circuito chiuso piazzate nella filiale o presenti in altre attività commerciali della zona.

Colpi di questo tipo non rappresentano casi isolati in Basso Molise. In passato sono stati diversi i furti con esplosivo compiuti spesso nel fine settimana agli sportelli delle banche o degli uffici. Le indagini delle forze dell’ordine hanno permesso più volte di risalire agli autori sgominando delle bande organizzate ed esperte. Dal lavoro degli investigatori non si escludono nuovi sviluppi.