Un successo straordinario per Magnastoria il banchetto da record organizzato ieri sera nel centro storico di Isernia da comitato PreistorIs di Emilio Izzo, dalla chiesa di San Pietro Celestino fino alla Fontana Fraterna. Circa duemila persone hanno preso alla manifestazione; un mix di sapori, colori e tanto divertimento. Per una sera la parte antica della città è tornata a rivivere in ogni suo angolo con scene di convivialità e allegria che hanno coinvolto anche tanti turisti e visitatori arrivati a Isernia per prendere parte alla manifestazione. La serata si è conclusa con una mega torta offerta dal maestro pasticciere Fabio Di Rienzo. Lungo corso Marcelli diversi anche i ristoratori che hanno preso parte all’iniziativa. Tanti anche gli artisti isernini che hanno messo a disposizione il loro talento per rendere la serata ancora più magica, comeo l’orchestra giovanile davanti a Palazzo San Francesco oil coro Gospel di Isernia che si è esibito in piazza Trento e Trieste. Ma sono stati tanti i gruppi musicali, di artisti di strada e di persone normali che si sono partete il loro strumento musicale da casa che hanno reso unica una serata non solo gastronomica. Ma veniamo ai numeri ufficiali diffusi dall’Ufficio Politiche pubbliche del Comune di Isernia:

• totale dei commensali: 1.870;

• coperti serviti dai ristoranti lungo il percorso: 122; gli altri partecipanti hanno provveduto autonomamente, portando le pietanze da casa

• lunghezza complessiva della tavolata, da piazza Celestino, a piazza Concezione, 800 metri circa, comprese le interruzioni imposte per la sicurezza.

Un’interminabile serpentone di tavoli, lungo quasi un chilometro, che si è snodato lungo il borgo antico di Isernia accogliendo tantissime persone sedute agli stessi tavoli. La gente ha risposto da ogni dove: non solo da Isernia, ma anche da tanti paesi della provincia, in centinaia e centinaia sono stati attirati dalla curiosità e dall’originalità di un evento, capace di far riscoprire, di fronte a un saporito pasto e a un buon bicchiere di vino, l’autentico piacere dello stare insieme. Tutti, giovani e meno giovani, uniti soprattutto dall’amore per la propria città. A rendere l’atmosfera particolarmente suggestiva i ristoratori locali, che si sono sbizzarriti alla grande per accontentare i gusti più disparati a prezzi popolari, fornendo inoltre da sedere a chi, venendo da fuori, aveva oggettive difficoltà a trasportare le suppellettili: il tutto in un’atmosfera di convivialità, per riscoprire il senso di comunità, per ritrovarsi, chiacchierare e stare insieme come una grande famiglia riunita per una cena lunga un chilometro. Ma quella del 2019, a detta di Emilio Izzo, ideatore ed organizzatore dell’evento, sarà solo la data zero di un evento che, ogni anno, entrerà nel progranna del settenbre isernino che continua questa sera con danza per tutti a cura della Teco Dance e domani con Un mondo a colori nel villaggio sportivo alle Piane.