Campobasso si prepara ad accogliere, ancora una volta, il premier Giuseppe Conte. La visita, attesa per la prossima settimana, per la firma del Contratto istituzionale di Sviluppo del Molise. Una tappa fondamentale verso la realizzazione di un progetto di vitale importanza per il rilancio dell’economia della regione. 66 i progetti approvati e dunque immediatamente finanziabili per un importo complessivo di 220 milioni di euro. E tra le idee progettuali inserite nella graduatoria elaborata dal governo ci sono anche quelle presentate dal Comune di Campobasso. Una è rappresentata da un piano per il sistema di mobilità e parcheggi, destinato al centro storico per un importo di 18 milioni e mezzo di euro, l’altra è il progetto per la realizzazione della strada di collegamento tra la frazione Santo Stefano e la fondovalle del Rivolo. In più, recentemente, il Consiglio comunale ha dato il via libera all’adesione del progetto per la valorizzazione dei tratturi che vede Campodipietra comune capofila.

Con questi presupposti l’amministrazione Gravina si prepara alla visita del presidente del Consiglio dei ministri, da cui dipenderà il futuro sviluppo della città capoluogo. Ed in prospettiva, il sindaco Gravina, intervenendo ad Olbia, alla tavola rotonda organizzata nell’ambito dell’assemblea nazionale Anci Giovani, parlando di mobilità alternativa, ha anticipato le intenzioni dell’amministrazione sul centro storico. L’idea è quella di chiuderla al traffico, trasformandola in area pedonale. Nel corso degli anni i tentativi, che andavano in quella direzione, sono stati molteplici e tutti falliti miseramente. Le amministrazioni che si sono avvicendate non sono riuscite a mettere un punto fermo sulla questione. Ora ci prova anche Gravina che intende collegare la creazione dell’area pedonale alla realizzazione di aree destinate a parcheggi. In questo modo anche le resistenze dei residenti e dei commercianti, a giudizio del sindaco, verrebbero superate. Non resta che attendere, a questo punto, che vengano assegnate le risorse per avviare i lavori.