A distanza di un anno si fa risentire il terremoto in Basso Molise. Alle 8.18 i sismografi hanno registrato una scossa di magnitudo 2.7 con epicentro 6 km Sud est di Montecilfone. Il punto è lo stesso del 16 agosto del 2018, quando alle 20.16 la terrà tremò con una magnitudo 5.1. Il movimento ha interessato l’area dell’immediato hinterland costiero ad una profondita’ di 18 km. Dopo pochi minuti alle 8.31 una seconda scossa di magnitudo 1.3 è stata registrata a Guglionesi. Il sisma e’ stato avvertito solo da una parte della popolazione. “E’ tutto tranquillo. Danni non ce ne sono. Se ne e’ accorto solo qualcuno – ha detto il sindaco di Montecilfone Giorgio Manes, che ha spiegato di avere in paese i sismografi collegati con il centro dati dell’Ingv di Roma, installati dopo la forte scossa di un anno fa. Intanto proprio a Montecilfone a distanza di un anno ci sono ancora 16 case inagibili e la zona rossa intorno al serbatoio comunale è ancora interdetta. La struttura verrà messa in sicurezza a breve, ma non sarà più abbattuta come previsto inizialmente. Le famiglie residenti nella zona rossa, sono ancora fuori casa, alcune ospitate da parenti, altre usufruiscono dell’autonoma sistemazione. Il Municipio ormai invece ha trovato la sua sistemazione al secondo piano della scuola di via Roma, l’edificio più moderno e sicuro del paese. Al primo piano ci sono gli alunni che a giorni riprenderanno le lezioni.