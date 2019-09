Campobasso, spacciava alla stazione. Arrestato 23enne con 1 kg di hashish

Operazione antidroga della Polizia ferroviaria di Campobasso ha portato all’arresto di un giovane di 23 anni e alla denuncia di un 27enne. Gli agenti in servizio di vigilanza alla stazione, avevano notato un eccessivo andirivieni di giovani nei pressi dei bagni della stazione. Procedendo ad un controllo, i poliziotti hanno sorpreso i due giovani in atteggiamento sospetto. Il 27enne, vistosi scoperto, ha consegnato spontaneamente agli agenti i 22 grammi di eroina che aveva in tasca, dichiarando di averla ad uso personale. L’altro invece, ha tentato di allontanarsi in fretta, alimentando i sospetti degli agenti della Polfer che, perquisendolo, gli hanno trovato nei boxer 29 grammi di eroina e 255 euro. Da lì la decisione di setacciare l’abitazione del 23enne. Un sospetto fondato: i poliziotti hanno rinvenuto 1 kg di hashish, nascosto sotto la sella dello scooter in garage e più di 4000 euro in un armadio. Il giovane è stato pertanto arrestato per spaccio di droga.