Campobasso, la zona industriale sempre piÃ¹ trafficata: serve nuova segnaletica

E’ diventata una delle aree più popolose e trafficate della città. In alcune ore della giornata nella zona industriale di Campobasso lavorano e transitano circa seimila persone. Una piccola città come Larino. Non solo insediamenti e aziende, ma ora la zona industriale è un vero e proprio quartiere, con ristoranti, bar, pizzerie, negozi. Oltre ai centri commerciali e all’appendice dell’area di Ripalimosani. Al traffico sostenuto, però, non corrisponde una segnaletica adeguata, anche se nella parte diciamo più cittadina le rotonde regolano la circolazione di auto e mezzi pesanti.

Il crocevia principale, tuttavia, resta il passaggio più rischioso della zona industriale, dove chi è alla guida il più delle volte è costretto a improvvisare e non è ben chiaro se ci sia l’obbligo di girare attorno al lampione posto in mezzo alla strada oppure si possa sfilare dritto. Gli incidenti sono dietro l’angolo. Qualche hanno fa, l’amministrazione comunale aveva pure progettato una rotonda, dal costo esorbitante di alcune centinaia di migliaia di euro, poi però il progetto, approvato dalla struttura tecnica non ha avuto un seguito. In città e in periferia le rotondo sono proliferate, in pratica azzerando o quasi i semafori e rendendo il traffico più scorrevole.

Nello slargo più ampio della zona industriale, invece, tutto è rimasto com’era.

Discorso a parte merita l’incrocio tra la traversa che porta al pastificio La Molisana e il rettilineo alle spalle del Monforte. Un punto altrettanto pericoloso costato la vita a un ragazzo di 20 anni. In quel punto visuale ridotta e velocità costituiscono un mix molto più rischioso che non può essere ignorato in attesa di qualche altra tragedia.