Area di crisi complessa della provincia di Isernia, il presidente della Repubblica ha firmato il decreto

Riguarda anche la provincia di Isernia il decreto sulla tutela del lavoro e la risoluzione delle crisi aziendali che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato ieri e che oggi è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.

Si tratta di un pacchetto di interventi straordinari per le aree di crisi complessa di Termini Imerese, della Sardegna, per i lavoratori Alcoa e della provincia di Isernia, appunto. Il decreto riguarda la tutele del lavoro, tra cui i riders, e le crisi d’impresa. Il contenuto del provvedimento non si conose ancora ma molto probabilmente, per quanto riguarda la’rea di crisi complessa della provincia di Isernia, il decreto interesserà gli ex lavoratori della Ittierre in mobilità in deroga e non è escluso che all’interno del provvedimento siano state inserite misure per il rilancio del settore tessile e dell’indotto industriale di Venafro-Pozzilli. Una notizia che riaccende la speranza di un territorio in gravissima difficoltà, provocato dalla crisi del settore tessile, spazzato via dalla chiusura dell’Ittierre.

Intanto anche il Molise guarda con attenzione la formazione del nuovo governo. Sono numerosi i provvedimenti rimasti in sospeso, tra cui il Contratto istituzionale di sviluppo che prevede risorse pari a 220 milioni di euro per far ripartire l’economia molisana. 66 i progetti finanziati sui 365 presentati. Il premier Conte che era già stato in regione per ben due volte, presto tornerà nuovamente in Molise per la firma ufficiale dell’importante documento, come aveva già fatto lo scorso 13 agosto, con il contratto di sviluppo per la Capitanata.