Truffe agli anziani in aumento, forze dell’ordine: importante denunciare

Una telefonata che annuncia la consegna di un pacco per conto di un parente, il più delle volte un nipote. Dall’altra parte del cavo la vittima prescelta è di solito una persona anziana che accetta di ricevere il pacco. Una volta arrivato il momento della consegna, la merce viene consegnata ad una cifra molto maggiorata rispetto all’ordine e la truffa è confezionata.

Un fenomeno in forte crescita, soprattutto in questo periodo quando, in casa, le persone anziane restano da sole. Lo sanno bene i truffatori che in poche settimane hanno messo a segno diversi colpi. E’ accaduto appena ieri a Santa Croce di Magliano dove una coppia di anziani è stata raggirata e derubata di quattromila euro con una tecnica analoga. Sull’accaduto indagano i carabinieri.

E anche a Campobasso i truffatori sono andati a segno in due occasioni: obiettivo sempre persone sole e anziane con la scusa di dover consegnare un pacco ordinato da un familiare: mille euro il 30 agosto, 400 il 31. Anche in questa circostanza indagano i carabinieri. E questi sono i casi in cui viene sporta denuncia, perché, sottolineano gli investigatori, nella maggior parte un po’ per la vergogna di essere stati raggirati e un po’ per paura di subire ritorsioni le persone non denunciano e gli autori dei reati restano impuniti.

Per questo le forze dell’ordine, nel raccomandare la solita diffidenza nel ricevere persone in casa, invitano nel caso in cui il tranello abbia funzionato di non avere timori e di denunciare la truffa