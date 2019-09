Il sindaco di Termoli Francesco Roberti Ã¨ il nuovo presidente della Provincia di Campobasso

Il sindaco di Termoli Francesco Roberti e’ il nuovo presidente della Provincia di Campobasso. Ha avuto la meglio sul candidato del centrosinistra Giuseppe Caporicci, con il 68% dei voti rispetto al 32% attribuito al sindaco di Purtocannone. Roberti, candidato unitario del centrodestra, ha vinto in tutti i comuni, piccoli e medi, oltre che nelle citta’ di Campobasso e Termoli. Come e’ noto gli amministratori locali del m5s hanno disertato le urne per decisione dej vertici nnaziinali. Infatti la percentuale dei votanti ha superato di poco il 67% degli aventi diritto. Ora si guarda alla composizione della giunta e alla nomina del vice presidente richiesto sia dai consiglieri di centrodestra del comune di Camlobasso, circola il nome di Alessandro Pascale, sia dal sindaco di Petrella Tifernina Alessandro Amoroso che ha fatto il passo indietro dalla candidatura a Presidente in favore di Francesco Roberti.