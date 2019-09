Genitori insieme ai figli, sorelle, zie e nipoti. Le sirene dei soldi facili da guadagnare sono più rumorose di quelle della polizia e dei carabinieri che, però, prima o poi arrivano. Un’attività, quella dello spaccio, già sperimentata in famiglia dalla sorella della donna di 38 anni, della quale non sono state fornite le generalità complete, che aveva adibito la stanza di un bed and breakfast di via Garibaldi suo punto vendita.

Anche in questo caso, lo strano andirivieni che da qualche tempo avveniva nell’affitta camere, è arrivato all’orecchio della polizia del capoluogo e nella zona sono cominciati gli appostamenti e i controlli degli agenti.

Non è trascorso molto tempo e la donna, sulla quale ormai gli elementi raccolti erano più che sufficienti, mentre rientrava nel bed and breakfast si è accorta della presenza della polizia e ha cercato di disfarsi della droga che aveva con sé: una sessantina di dosi già confezionate.

Le caramelle di eroina e cocaina sono state gettate vicino alcuni bidoni dell’immondizia, ma gli agenti che erano nei paraggi si sono accorti del gesto e dopo averle recuperate hanno invitato la 37enne a seguirli nella sua camera del bed and breakfast. Qui il consueto materiale per preparare le dosi e alcuni bancomat sui quali venivano versati con molta probabilità i soldi dello spaccio.

Il sostituto procuratore Elisa Sabusco ne ha disposto l’arresto e il trasferimento nel carcere femminile di Benevento. La sorella è stata arrestata qualche mese fa nell’operazione ‘Alcatraz. Tra le prime a percepire il reddito di cittadinanza, per sé e per i suoi tre figli minorenni che non vivono più con lei, arrotondava vendendo eroina e coca. La zona di San Severo fonte di approvvigionamento e intere famiglie dedite allo spaccio, in una città, Campobasso, che negli ultimi anni ha conosciuto il massimo picco del consumo di droga.