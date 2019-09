Morto Mario Totaro, la politica lo ricorda come un protagonista rispettoso delle istituzioni

Cordoglio nel mondo della politica per la morte di Mario Totaro, gia’ sindaco di San Martino in Pensilis e assessore regionale. Tra i messaggi, quello del presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone. “Va via un altro gentiluomo della politica di questa nostra amata terra. Il Consiglio regionale, che ha avuto l’onore di averlo per tantissimi anni tra i suoi scranni – scrive il vertice di Palazzo D’Aimmo – testimonia il dolore per la sua scomparsa, ma ne esalta con forza la statura politica, culturale ed umana, non mancando di rivendicarne l’immortalita’ degli insegnamenti e degli esempi che ha saputo donare, senza distinzioni, ai suoi amati elettori, ai suoi affezionati amici, ai suoi innumerevoli compagni politici e ad ogni avversario contro cui, sempre con estrema lealta’, ha combattuto battaglie politiche”.