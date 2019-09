Autocisterna di Larino coinvolta in un incidente a Vasto: morto un 32enne

Un’auto cisterna di una ditta di Larino è rimasta coinvolta in un incidente che si è verificato a Vasto in zona Pagliarelli e dove è purtroppo deceduto un giovane di 32 anni. Lo scontro con la vettura si è verificato sulla provinciale 157 in contrada San Lorenzo.

La Hyundai Kona guidata dal 32enne ha invaso la carreggiata opposta scontrandosi con l’autocisterna. Forse un malore ha fatto perdere il controllo dell’auto al giovane per cui non c’è stato nulla da fare. Dopo l’impatto la Hyundai si è ribaltata finendo in una scarpata.