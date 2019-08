Stop ai microinfusori per diabetici al San Timoteo: pazienti costretti ad andare a Campobasso

Con una determina dirigenziale dell’Asrem del 17 ottobre 2018 è stato deciso che a Termoli non è più possibile installare microinfusori per diabetici. Si tratta di un piccolo computer che eroga insulina da una pompa ed è collegato a un sensore che consente il monitoraggio continuo della malattia. Proprio al San Timoteo vengono impiantati il 60 per cento di microinfusori dell’intero territorio regionale, e il reparto è stato anche un’attrattiva per le regioni vicine, favorendo la mobilità passiva. Ora però non è più possibile e i pazienti sono costretti ad andare a Campobasso. L’Associazione Diabetici del Basso Molise ha inviato una nota a tutte le istituzioni per chiedere il ripristino del servizio a Termoli, ma finora non ci sono state risposte. In Basso Molise ci sono 15mila pazienti a fronte dei 30 mila dell’intera regione.