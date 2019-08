Campobasso, si allaga ala nuova del cimitero: spostate 32 salme, famigliari infuriati

Se non riguardasse i defunti ci sarebbe da fare dell’ironia, perché non bisogna essere Renzo Piano per capire che una discesa del genere, che termina in un androne pieno di tombe, alla prima pioggia avrebbe provocato un disastro.

Eppure di piogge ce ne sono volute parecchie, perché da qualche mese ogni qual volta si verifica un temporale l’ala nuova, sottolineiamo nuova, del cimitero di Campobasso si allaga.

All’ennesima bomba d’acqua, ma ribadiamo non serve un nubifragio per allagare quella specie di garage, il problema è riemerso in tutta la sua imbarazzante evidenza.

I cittadini che hanno tumulato i propri cari in quell’ala del cimitero, ancora in costruzione e in via di completamento, hanno chiesto l’intervento del sindaco. Insieme all’assessore e ai tecnici comunali, con alcuni rappresentanti della ditta che ha realizzato il progetto e i lavoro e gestisce i loculi, Roberto Gravina ha voluto constatare di persona lo stato delle cose. Fango fino a trenta centimetri e acqua sul pavimento, infiltrazioni nelle pareti, oltre a un’umidità e un calore insopportabili. Insomma, una sorta di tugurio.

Gravina ha deciso che le salme sepolte in quella zona dovranno essere spostate nella parte superiore del cimitero nell’arco di dieci giorni. Ma mentre il sindaco ha chiesto che i loculi vengano aperti alla presenza di almeno un famigliare, alcune tombe, però, in assenza di un calendario sugli estumuli, sono state già aperte, provocando la naturale reazione delle famiglie.

Gravina ha annunciato che sulla vicenda vorrà vederci chiaro sotto ogni aspetto, riservandosi di provvedere anche drasticamente, visto che – ha sottolineato in una nota diramata da palazzo San Giorgio – sono emerse chiare responsabilità dell’impresa che gestisce il servizio. Il sindaco, a nome dell’amministrazione, si è scusato con i famigliari per questo increscioso inconveniente, che verrà risolto a breve. Ma quello che appare ora indispensabile è andare a vedere cosa prevede il progetto di ampliamento del cimitero, con tutte le garanzie del caso.