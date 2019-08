Il caso del turista francese morto di recente in Calabria dopo essere caduto in un crepaccio, ha riaperto la questione della copertura satellitare della macchina dei soccorsi.

Ma la tecnologia attuale, grazie soprattutto agli smartphone, ha raggiunto vette impensabili fino solo a qualche anno fa. Ed è proprio con l’apparecchio che ormai ci accompagna in quasi ogni azione quotidiana, che la vita di un disperso può essere salvata.

Cosa accade quando i vigili del fuoco ricevono la segnalazione di una persona dispersa? La macchina dei soccorsi, come primo intervento, tenta subito di localizzare la persona e raggiungerla. I sistemi che possono essere attuati sono diversi, proprio attraverso il cellulare.

Nel caso in cui la vittima non possa collaborare, ad esempio nel caso di un malore, viene attivato il gestore di telefonia mobile, che fornisce ai Vigili del fuoco i dati disponibili della posizione dello scomparso.

Se invece la persona che si è persa o che ha qualsiasi altro problema riesce a collaborare, tra i sistemi più immediati per localizzarla c’è quello dell’invio di un sms al quale la vittima può rispondere semplicemente toccando lo schermo per inviare in automatico la posizione geografica dell’incidente. Una volta individuato il posto in cui si trova il disperso, i vigili del fuoco allertano gli eventuali altri soccorritori.

Connessione a internet, segnale sul telefono e batteria carica, fanno dunque dello smartphone una sorta di surrogato del filo di Arianna. Vigili del fuoco, soccorso alpino, 118 raccomandano di averlo sempre a portata di mano, nel caso di escursioni per evitare che una giornata all’aperto si trasformi in una brutta avventura