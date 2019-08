Tratta ferroviaria Campobasso-Termoli, incontro a Larino

La riapertura della tratta ferroviaria Campobasso-Termoli. E’ stato il tema al centro dell’incontro a Larino tra amministratori della provincia di Campobasso interessati, fra i quali anche il sindaco del capoluogo, Roberto Gravina e il presidente del Consiglio comunale della città adriatica, Michele Marone. Un confronto aperto per conoscere anche le posizioni di ognuno e per cercare una via comune.

Il primo cittadino di Campobasso, Gravina, ha evidenziato che per fare un ragionamento serio sulla riapertura di questa tratta è necessario ricordare che, prima della chiusura, i tempi di percorrenza tra capoluogo e Termoli erano di 2 ore e 40 minuti. “Una carenza, con una utenza tale da non ripagare i costi” ha detto.

E’ stata evidenziata l’importanza del servizio per i cittadini da valutare, secondo Gravina, non solo in termini economici, ma la vera discussione, a suo avviso, va aperta sull’ammodernamento della rete e soprattutto sulla sua elettrificazione. “Porre questi temi sul tavolo e confrontarsi con la Regione in modo organico a livello di amministrazioni territoriali, può essere un punto di partenza per affrontare il problema in modo concreto e propositivo.” ha concluso.

Coloro che hanno partecipato al tavolo a Larino, si sono impegnati a incontrarsi di nuovo e in tempi brevi.

Il tema delle infrastrutture, in Molise, è centrale e prioritario se si vuole parlare di sviluppo economico, turismo e valorizzazione del territorio. Strade e ferrovie, ponti e viadotti, Bifernina, Trignina, collegamenti con le aree interne. Bisogna intervenire in maniera strutturale e risolutiva, in primo luogo per la sicurezza e poi anche per il resto. Lo chiedono i molisani ed è un loro diritto avere infrastrutture sicure e funzionali.