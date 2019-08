L’europarlamentare di Forza Italia, Aldo Patriciello, replica al Coordinamento regionale del suo partito.

“Ho letto con stupore e con una certa meraviglia la nota inviata alla stampa da parte del coordinamento regionale di Forza Italia di cui, tra l’altro, farebbe parte anche il sottoscritto. Una situazione – ha scritto in una nota – tra il comico e il grottesco, se si pensa che tale coordinamento non è mai stato riunito e che quindi, di fatto, non esiste, se non per fare da paravento a chi non ha avuto nemmeno il coraggio di firmare ciò che ha scritto. Una fake news, insomma, più che un vero e proprio comunicato”.

Ma l’ultima cosa che mi interessa – ha continuato l’europarlamentare azzurro – è fare polemiche a mezzo stampa: non mi appartiene come metodo e come impostazione politica. Sono abituato a parlare coi fatti, da sempre; a comportarmi di conseguenza. E credo che l’unico coordinamento utile sia quello che si fa fuori dalle stanze dei partiti, in mezzo alla gente, ascoltandone le richieste, programmando con serietà il futuro e cercando di risolvere i problemi dei cittadini. Perché anche se qualcuno non se ne è ancora reso conto, il mondo è cambiato e se non sapremo essere all’altezza delle sfide che ci attendono, i nostri giovani continueranno ad emigrare da questa Regione, le aziende a chiudere, i commercianti a fallire, con il rischio di dover assistere al funerale del nostro Molise e del centrodestra. Il resto – ha concluso Aldo Patriciello – sono parole al vento e chiacchiere da marciapiede. Termini di un linguaggio politico che sa di vecchio e che, pur di non fare i conti con la realtà, preferisce convivere con la finzione”.