L’obiettivo è uno solo: il lavoro. I lavoratori della Gam lo dicono da tempo e lo ribadiscono ancora più forte in questi giorni. Dalla Regione, intanto, in riscontro alla richiesta di Cgil, Cisl e Uil, il governatore Toma ha fissato un incontro congiunto per martedì 3 settembre alle 10.30 nella sede della Giunta Regionale.

Lunedì scorso a Bojano c’è stato un incontro organizzato dai lavoratori, con i sindacati e alcuni esponenti politici. La preoccupazione emersa è quella legata al destino del Contratto di Sviluppo di oltre 40 milioni di euro: una misura, è stato evidenziato,che può e deve rappresentare un’opportunità di sviluppo per il Molise e non può essere persa.

I sindacati hanno sollecitato, ancora una volta, i rappresentanti delle Istituzioni presenti a collaborare in sinergia, così da far arrivare risposte concrete.

I lavoratori hanno stilato un verbale, con dei punti fermi: avere riscontro sulla convocazione dell’incontro da parte del Ministero dello Sviluppo Economico; fare un approfondimento con il Ministero del Lavoro sulla prosecuzione delle misure di sostegno al reddito; verificare ogni utile intervento anche di tipo legislativo rispetto agli sviluppi politici nazionali; lavorare per scongiurare i licenziamenti predisponendo, comunque, un piano di lavori di pubblica utilità, di politiche di reinserimento lavorativo, di sostegno per imminenti pensionamenti.

Gli esponenti politici presenti all’incontro hanno dato disponibilità massima per quanto di loro competenza, ma i lavoratori hanno richiamato tutta la politica, sottolineando che ci sono delle responsabilità, se le vertenze sono così incancrenite. “Non tutti gli esponenti politici hanno raccolto l’invito a partecipare all’assemblea pubblica e ciò – hanno continuato i lavoratori – rappresenta una pesante mancanza”.

Intanto la mobilitazione non si ferma e da lunedì 2 settembre hanno annunciato che ci sarà un presidio a Via Genova, sotto la sede della Giunta Regionale. I lavoratori della Gam chiederanno conto del rispetto degli impegni, compresi quelli assunti nell’ordine del giorno che qualche settimana fa è stato approvato all’unanimità a Palazzo D’Aimmo e si aspettano un Consiglio Regionale con la massima urgenza. Se non ci saranno risposte immediate, gli stessi i lavoratori minacciano, tra le altre cose, di restituire le tessere elettorali.