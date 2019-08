La Lilt promuove incontri gratuiti per pazienti, familiari e accompagnatori

Rompi le righe…Cambiare si puo’! Ciclo di incontri gratuiti

per pazienti, familiari e accompagnatori dal 13 settembre 2019

Gli operatori della Lega italiana per la lotta contro i tumori di Campobasso condivideranno informazioni e abilità per migliorare il benessere psicofisico e promuovere sani stili di vita.

Per effettuare la prenotazione, rivolgersi allo Sportello Informativo Oncologico “Point To Lilt”, situato all’ospedale San Timoteo di Termoli aperto dal lunedì al giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, tel. 0875-7159187.