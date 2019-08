Nuovi problemi di acqua in Basso Molise, questa volta limitati a due comuni e per motivi diversi. Giornata di emergenza ieri a Larino dove per lavori di riparazione alla condotta dell’acquedotto molisano destro dalle 13 è stato sospeso il flusso per permettere a Molise Acque di intervenire. I disagi sono durati alcune ore e in serata l’acqua è tornata. Problemi anche a Petacciato, questa volta però per questioni di non potabilità. Il sindaco Roberto Di Pardo ha infatti firmato un’ordinanza che ne vieta l’utilizzo a scopi alimentari. La decisione ha fatto seguito a una nota dell’Arpam e dell’Asrem che dopo i controlli di rito hanno rilevato la presenza di batteri coliformi in un punto a valle del paese. Il divieto vale solo per la zona della marina di Petacciato. In paese invece non ci sarebbero problemi. L’acqua può essere utilizzata solo per l’igiene personale e della casa, fino a nuova comunicazione. Il sindaco ha provveduto anche a cambiare i tre punti di prelievo dell’Arpa, ora individuati in tre fontane pubbliche del paese. E intanto a Termoli è stato risolto il mistero della pozzanghera gigante di acqua dolce che in questi giorni si formava sulla spiaggia libera tra il Lido Sirena Beach e La Piovra. L’acqua che risale dalla sabbia stagnando è causata da una perdita della conduttura comunale che si trova sotto la strada del lungomare, proprio di lato al tratto interessato. Il fenomeno ha alimentato un certo dibattito nei giorni scorsi, con teorie che da un lato puntavano al fenomeno naturale, fino a quelle più allarmistiche di presunti scarichi o interramenti illegali. Nulla di tutto questo. I lavori per riparare la conduttura sono iniziati con una certa urgenza proprio questa mattina su disposizione del Comune e della Crea che ha individuato la perdita. Nei lidi erano iniziati anche problemi di pressione insufficiente dai rubinetti e il rischio maggiore era che potesse sprofondare l’asfalto della strada.