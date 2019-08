Termoli: clamoroso furto da Biba, rubati 150 abiti da sposa

Clamoroso furto in pieno centro a Termoli. Nella notte una banda è riuscita a entrare nel negozio ‘Biba Spose’ di corso Umberto Primo, riuscendo a portare via circa 150 abiti nuziali. Il colpo è avvenuto tra l’una e le tre, quando sarebbe suonato anche l’allarme, e solo questa mattina un residente passando di lì avrebbe notato la porta aperta e chiamato il proprietario. Sul posto agenti del commissariato di via Cina e della Scientifica per i rilievi. Nonostante il numero degli abiti portati via nessuno si è accorto di nulla. Il colpo ha fruttato un bottino di più di 100mila euro