Moldaunia, si torna a parlare del progetto

Un progetto, quella della Moldaunia, che parte da lontano e su cui il dibattito si riattiva periodicamente. Il Presidente del Movimento Popolare Progetto Moldaunia, l’ingegnere Gennaro Amodeo di Foggia ma di origini molisane, è tornato a insistere sul punto. Da tempo ormai si batte per il passaggio dell’intera provincia di Foggia dalla giurisdizione regionale della Puglia a quella del Molise. Ha chiesto, scrivendo al presidente del Consiglio Regionale Micone, di avere un incontro/confronto con i rappresentanti di Palazzo D’Aimmo, sulle “radici storiche e le prospettive di sviluppo della MOLDAUNIA, considerando, anche, il dibattito su Molisannio Maiella madre e Macroregione adriatica. Secondo Amodeo e il Movimento che presiede è l’ unica via per ridare dignità e futuro ad una regione che langue da una parte e a una provincia mortificata dall’altra. “Un Progetto di autonomia, quello della MOLDAUNIA – ha spiegato – che risale alla fase costituente della Repubblica italiana. Con il discorso aperto, oggi, sul federalismo regionale, tale richiesta – ha continuato Gennaro Amodeo – diventa addirittura vitale e il progetto MOLDAUNIA, consentirebbe alla Capitanata il parziale recupero dell’autonomia reclamata, con una rappresentanza più adeguata sia al suo territorio che alla sua popolazione; al Molise di raggiungere una dimensione pesante e rappresentativa, con una popolazione complessiva di 952.766 abitanti ed una consistenza territoriale di 11.445,54 Kmq (superiore all’Abruzzo, e appena inferiore alla restante parte della Puglia, con un litorale di oltre 200 Km, con Gargano e isole Tremiti) e questo – ha sottolineato – senza contare le possibili future aggregazioni di fasce del territorio abruzzese, casertano, beneventano, irpino e potentino, che già premono alle porte del Molise e della Capitanata. C’è una proposta di referendum consultivo provinciale della Daunia. Ad oggi – ha concluso Amodeo – hanno aderito al Progetto, con relative delibere consiliari,16 Comuni, compreso il capoluogo Foggia. Una rappresentanza popolare del 40,34% dell’intera popolazione dauna.