Aumentano le tasse, sindacati: molisani pagano per il mancato rientro dal deficit nella sanitÃ 

Sindacati in allarme per l’aumento delle addizionali su Irpef e Irap, a causa del mancato rientro del deficit della sanità regionale nel 2018. Per questo la tassazione aggiuntiva in Molise torna ai livelli più alti in Italia, dopo il taglio operato dal precedente governo di centrosinistra.

Per l’anno d’imposta 2019 ci sarà l’aumento automatico dello 0,15% dell’Irap e dello 0,3% dell’imposta sul reddito. La maggiorazione avrà effetto sull’acconto dell’Irap per il 2019 che dovrà essere determinato: con il metodo storico, assumendo quale imposta del periodo precedente quella determinata applicando l’aliquota del 2018 maggiorata di 0,15 punti percentuali; con il metodo previsionale, assumendo come imposta di riferimento quella determinata applicando al valore della produzione previsto l’aliquota d’imposta maggiorata di 0,15 punti percentuali.

La maggiorazione delle aliquote dell’addizionale regionale Irpef produce effetti nel 2020. Per i lavoratori dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nell’anno in corso, i datori di lavoro trattengono, nel conguaglio, l’importo dell’addizionale regionale 2019 applicando l’aliquota maggiorata e quello delle rate residue dell’addizionale regionale 2018.

“I molisani – sostengono Cgil, Cisl e Uil – sono nella condizione paradossale di avere un sistema sanitario che non garantisce le prestazioni e, nel contempo, pagano tasse altissime. E’ l’ora delle scelte, a tutti i livelli- concludono i sindacati confederali e non dei continui rimpalli di responsabilità”.