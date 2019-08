Termoli: gran finale d’estate con la Sagra del Pesce e i fuochi d’artificio

Gran finale con la frittura di paranza e con i tradizionali fuochi d’artificio di mezzanotte per la Sagra del Pesce, arrivata alla sua 62esima edizione, che ha chiuso simbolicamente l’estate termolese. Tre serate all’insegna del gusto e dei prodotti del territorio, con il pesce freschissimo dell’Adriatico pescato con una uscita in mare straordinaria in deroga al fermo biologico. Mille e seicento ottanta i chili di prodotto pulito e cucinato con tremila porzioni servite solo nell’ultima sera per una frittura gustosissima, il consenso è stato unanime, di gamberetti, merluzzetti, totani, calamari e triglie, infarinati e passati per pochi minuti nell’olio bollente. Una vaschetta colma, rigorosamente biodegradabile, che ha soddisfatto e ripagato l’attesa di quanti in fila hanno aspettato il proprio turno. Tante le persone che hanno partecipato nonostante qualche goccia di pioggia. Una tre giorni di successo, organizzata dalle associazioni Acqua 42 e San Basso 7.0, con la prima serata dedicata al cosiddetto ‘sciscillo’, le polpette di formaggio, mollica di pane e uova che hanno conquistato tutti con la ricetta tipica di una termolese doc che vive al Borgo e chiamata da tutti zia Vittoria. Il tutto accompagnato da un intrattenimento musicale a suon di pizzica e taranta. La seconda serata il menù ha previsto fusilli con sugo di cicale e totanetti con piselli, con il gruppo Trio Vivo che ha ricordato i più grandi successi dell’amato Lucio Dalla. Terza e ultima serata dedicata alla tradizionale frittura di paranza. Occasione che ha visto proprio al porto anche il raduno dei Vespa Club.