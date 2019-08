Gli ultimi colpi di un governo che lascia sono quelli che lasciano il segno. Ed è quello che sta accadendo nel mondo della scuola e nei beni culturali, dopo che i due ministri uscenti, Bussetti e Bonisoli hanno portato a casa due provvedimenti che stanno surriscaldando il clima in questi due settori.

In viale Trastevere, al ministero dell’istruzione, sono stati disegnati i nuovi incarichi negli uffici scolastici in diverse regioni italiane. Secondo la testata Tecnica della scuola si tratterebbe di persone vicine al ministro e da questo scenario non sarebbe escluso il Molise dove Anna Paola Sabatini starebbe per lasciare il posto ad Amanda Ferrario. Negli ultimi mesi, la Ferrario, ha coordinato al dicastero il gruppo di valutazione a stretto contatto con Bussetti. L’ex docente del liceo classico Tito Livio di Milano prende ovviamente le distanze dai commenti non proprio benevoli e si accinge alla nuova avventura in via Garibaldi a Campobasso.

Aria pesante anche negli uffici dei poli museali e delle sovrintendenze, dopo il colpo di spugna con il quale Bonisoli, ministro dell’Istruzione qualche settimana fa in visita a Campobasso, ha di fatto cancellato la riforma Franceschini, con le direzioni territoriali che prendono il posto dei poli museali, alcune delle quali, accorpate. E’ il caso anche del Molise che farà corpo unico con l’Abruzzo. Ancora una ics sulla casella di un ufficio dello Stato, ancora un segnale negativo per l’autonomia di una regione che piano piano si sta sgretolando