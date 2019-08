I lavoratori Gam alla politica: “Il tempo è scaduto, si intervenga prima del disastro”

La coperta è gelata e l’estate è finita. Possiamo prendere a prestito i versi di una famosa canzone di Francesco De Gregori per descrivere lo stato d’animo che si respirava questa mattina a Palazzo Colagrosso a Bojano dove si sono riunti gli operai della Gam per affrontare le prospettive di un autunno che si annuncia carico di incognite e di insidie. L’estate è finita davvero e, purtroppo, più che una coperta quella della Gam appare un sudario gelato. Amadori, l’imprenditore che aveva garantito il proprio intervento sul doppio versante, quello dell’incubatoio (ovvero della produzione) e quello del macello (ovvero dei servizi) ha fatto su questo ultimo fronte macchina indietro e, convocato dalla Regione, non si è presentato al tavolo della vertenza. Forte la preoccupazione espressa dalla CGIL, presente all’incontro.

Sul versante parlamentare, da parte del deputato Antonio Federico (presente insieme alla collega Testamento) è venuto l’impegno a proseguire il lavoro avviato col Ministero dello Sviluppo economico, crisi di governo permettendo. Presente a Palazzo Colagrosssi, anche il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, il quale ha posto l’accento sulla necessità di procedere in tempi brevi alla profilazione degli operai destinatari degli interventi da mettere in campo. Sul fronte regionale, tra i lavoratori erano presenti i consiglieri Vittorio Nola e Michele Iorio. Proprio dal Presidente della Commissione lavoro è venuto l’auspicio a che si ad intervenga soprattutto sul fronte delle politiche attive.

I lavoratori hanno chiesto la convocazione urgente del Consiglio regionale. Non possiamo attendere il 10 settembre, data fissata per la ripresa dell’attività dopo la pausa estiva.