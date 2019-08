In corso le operazioni di voto alla Provincia di Isernia per l’elezione del nuovo presidente. A mezzogiorno avevano votato circa duecento “grandi elettori” su seicento. In corsa due candidati entrambi del Centrodestra: Alfredo Ricci, sindaco di Venafro, e Felice Ianiro, sindaco di Frosolone. Il seggio chiude alle 20, i risultati intorno alle 23. Nella foto il consigliere comunale di Roccamandolfi, Antonio Tomba, mentre si appresta a votare.