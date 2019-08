Pressione fiscale alle stelle: scattano gli aumenti Irap e Irpef. Come il Molise solo la Calabria

di ANNA MARIA DI MATTEO

Ancora un record negativo per il Molise, che insieme alla Calabria è la regione che, per l’anno d’imposta 2019 vedrà l’aumento automatico delle maggiorazioni delle aliquote Irap e Irpef. E’ la conseguenza della situazione, a dir poco drammatica, della sanità e a darne conferma è direttamente l’Agenzia delle entrate. E d’altra parte c’era da aspettarselo, dopo la riunione, a giugno, del tavolo tecnico riunito per verificare gli adempimenti legati al piano di rientro dal deficit e i livelli essenziali di assistenza. Il responso è stato negativo, un vero disastro, come era prevedibile: per l’anno 2018 la Regione non ha raggiunto gli obiettivi fissati. E le penalità previste sono, appunto gli aumenti automatici, dei tributi.

Stessa situazione anche per la Calabria, accomunata al Molise da questo triste destino. Quindi, per l’anno fiscale 2019, i contribuenti delle due regioni vedranno aumentarsi l’Irap dello 0,15% e l’addizionale regionale Irpef dello 0,30. Dati da brividi, se si considera che in Molise la pressione fiscale è già al massimo, nonostante la situazione economica sia tra le peggiori d’Italia, con la povertà in aumento e il settore produttivo ormai al collasso.

La maggiorazione avrà effetto sull’acconto Irap per il 2019, mentre per l’aumento dello 0,30% dell’Irpef produrrà i suoi effetti nel 2020, con conseguenze pesanti sui bilanci delle aziende e delle famiglie, già messe a dura prova da una recessione che non accenna a rientrare.

La situazione drammatica della sanità molisana ha dunque un duplice effetto negativo: da un lato l’inadeguatezza delle prestazioni, i livelli minimi di assistenza a rischio, dall’altro l’aumento vertiginoso della pressione fiscale.

E’ il caso di dire: oltre al danno per non potersi curare, anche la beffa per i contribuenti molisani che dovranno pagare più tasse. In cambio di servizi del tutto inesistenti.