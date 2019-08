Viabilità: i sindaci di 9 Comuni del cratere chiedono un incontro al governatore Toma

9 Comuni del cratere sismico scrivono al presidente Donato Toma e gli chiedono di partecipare a un incontro pubblico che presto sarà organizzato a Bonefro per discutere dei problemi della viabilità locale. Con una lettera i sindaci di Bonefro, Casacalenda, Colletorto, Montelongo, Montorio nei Frentani, Provvidenti, Rotello, San Giuliano di Puglia e Santa Croce di Magliano ribadiscono la soddisfazione per la recente delibera di giunta che finanziando numerose opere stradali su tutto il territorio regionale, prevede anche lo stanziamento dei fondi per il completamento della provinciale 159 che dalla stazione di Bonefro Santa Croce va verso Casacalenda e si ricollega alla Fondovalle del Biferno. Allo stesso tempo però portano all’attenzione del governatore che la rete viaria che collega l’area del cratere, attraverso la statale 87, al capoluogo di Regione, oltre a costituire la principale arteria stradale per i numerosi comuni del territorio, rappresenta anche un’alternativa alla fondovalle del Biferno, tanto che lungo le strade provinciali del territorio sempre più spesso passano mezzi pesanti e altri veicoli proprio come alternativa alla trafficata Bifernina. Una viabilità locale dunque che sta diventando strategica e che merita la sua attenzione e soprattutto la sua manutenzione. Per questo i sindaci chiedono un intervento urgente per accelerare i lavori di ripristino delle opere viarie incompiute e delle criticità già segnalate da tempo sul viadotto Bovara.