Ce la stanno mettendo tutta, pur di governare il fenomeno e arginare la devastazione in corso che gli agricoltori subiscono ormai sistematicamente ad ogni stagione. Il fenomeno inquietante di branchi di cinghiali ed altre specie selvatiche che mandano in fumo il raccolto ed il lavoro di un anno intero è, purtroppo, drammaticamente all’ordine del giorno.

In tal senso è da accogliere positivamente l’istituzione dell’Osservatorio Regionale Tecnico-Scientifico degli Habitat Naturali e delle Popolazioni Faunistiche, di cui in questi giorni è stato varato il regolamento. Si tratta di un nuovo organismo regionale, finanziato con apposite risorse che verranno iscritte in bilancio, al quale vengono affidati una seri di importantissimi compiti tanto in materia ambientale quanto, appunto, in ambito faunistico. Stiamo parlando di funzioni di controllo, coordinamento scientifico e tecnico, di indirizzo, divulgazione e formazione.

Spetteranno all’Osservatorio, tra le altre cose, la definizione degli ambiti territoriali di caccia e l’elaborazione dei criteri della pianificazione faunistica venatoria; la conservazione delle specie legate al recupero ambientale, gli interventi legati al contenimento dei danni causati al patrimonio agricolo e zootecnico dalle specie faunistiche più aggressive, la tutela e la gestione della pesca sportiva sino agli interventi per il recupero ambientali.

Tutta questa attività sarà condotta in stretta collaborazione con le strutture competenti dell’Azienda sanitaria regionale. Inoltre è prevista espressamente nel disciplinare approvato lo scorsa nove agosto la collaborazione con l’Università del Molise per quello che concerne l’attività di formazione e divulgazione e per la organizzazione di Master e corsi di specializzazione nella gestione faunistica.