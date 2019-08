Isernia. Carenza di sangue negli ospedali molisani, appello dell’Avis ai donatori

In percentuale il Molise è la regione che vanta il maggior numero di donatori. Ma in alcuni periodi può accadere che sia necessario avere a disposizione quantitativi maggiori, in particolare durante l’estate, come confermato dal presidente dell’Avis Molise, Gian Franco Massaro. Lo abbiamo incontrato al centro trasfusionale di Isernia, dove anche lui ha provveduto a donare sangue. “L’estate – ha spiegato – diversi donatori sono in vacanza. Inoltre aumenta il numero di incidenti. Mentre un problema tecnico ha creato degli squilibri”. Ma dove possono rivolgersi i donatori abituali e tutti coloro che intendono farlo per la prima volta? Lo spiega Mirella Perluzzo, responsabile del centro trasfusionale del Veneziale di Isernia: “Oltre che nei centri trafusionali di Campobasso, Isernia e Termoli, possono rivolgersi all’autoemoteca che gira in tutti i comuni del Molise”. I primi appelli hanno già dato buoni frutti. In tanti in questi gironi si stanno presentando nei centri trasfusionali molisani per donare il proprio sangue. Ma chiaramente sono necessarie altre donazioni.