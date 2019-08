Bomba d’acqua a Isernia: danni, allagamenti e traffico in tilt

Una bomba d’acqua si è abbattuta nel pomeriggio a Isernia. Pioggia e grandine hanno provocato numerosi danni e allagamenti.

Decine le chiamate ricevute dai Vigili del fuoco per garage e scantinati allagati o per rimuovere rami pericolanti.

Diversi gli interventi anche per le auto rimaste in panne a causa dell’acqua alta, in particolare nelle vicinanze della rotonda del centro commerciale, a san Lazzaro e in via Giovanni XXIII.

Vigili al lavoro anche per un incidente stradale in località Santo Spirito.