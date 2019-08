Basso Molise: acqua a singhiozzo per un guasto, disagi per 4 Comuni

Ancora disagi per l’acqua in un’estate rovente che si è caratterizzata per le numerose rotture agli impianti di Molise Acque che riforniscono il Basso Molise. La nuova grana per ora riguarda i paesi di Guglionesi, Petacciato, Montenero di Bisaccia e San Giacomo degli Schiavoni che da ieri pomeriggio ricevono acqua a mezzo servizio. L’azienda speciale ha comunicato la riduzione dell’erogazione al 50 per cento a causa di un guasto alla pompa di sollevamento di Guglionesi. Tanti i disagi per i comuni interessati. Questa mattina proprio a Guglionesi l’acqua è tornata, dopo la chiusura notturna dei serbatoi comunali, ma nella tarda mattina il sindaco Mario Bellotti ha dovuto chiudere di nuovo i rubinetti. I maggiori disagi per le contrade, dove l’acqua non è proprio arrivata. Tempi certi per il ritorno alla normalità non ci sono ancora. Il guasto che si è verificato è grave, i pezzi per i ricambi in questo periodo di ferie sono difficili da reperire e anche i tempi per l’intervento sarebbero lunghi. Per questo Molise Acque ha deciso di sostituire direttamente la pompa con una nuova e sta attendendo le risposte dai fornitori. In giornata si dovrebbero avere notizie più certe e se i disagi continueranno ancora i sindaci chiederanno l’intervento delle autobotti. Da Molise Acque hanno confermato la riduzione del 50 per cento del flusso ribadendo che comunque viene garantita per abitante la quantità prevista dal Piano per le acquee. Quantità che però evidentemente non è sufficiente in questo periodo in cui i consumi aumentano, anche per la presenza nei paesi di un numero maggiore di persone.