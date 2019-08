Rionero Sannitico. Morto l’orso investito allâ€™ingresso del paese. GUARDA IL VIDEO

Non ce l’ha fatta l’orso è investito in serata a Rionero Sannitico, all’ingresso della fondovalle Sangro, la superstrada che collega il paese altomolisano a Castel di Sangro. Da quanto si è appreso, l’animale era agonizzante. Dopo circa un’ora è morto. Quando i veterinari sono giunti sul posto per il povero animale ormai non c’era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri forestali che hanno provveduto ad attivare i soccorsi. Stando alle prime informazioni raccolte, sembra che il veterinario sia arrivato da Pescasseroli. Presumibilmente è stato inviato dagli addetti del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Con ogni probabilità si tratta dello stesso orso avvistato più volte nei giorni scorsi a Rionero. Il sindaco, Palmerino D’Amico, aveva infatti emesso un’ordinanza per invitare i cittadini a non avvicinarsi agli animali selvatici. Sono in corso indagini per individuare la persona ha investito l’animale. È infatti fuggita.