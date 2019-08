Isernia. Firmato accordo fra Tribunale e Provincia, opportunità anche per i giovani

Forti dei buoni risultati scaturiti da un precedente protocollo d’intesa, il Tribunale di Isernia e l’Amministrazione provinciale hanno firmato un nuovo accordo che permetterà ai dipendenti dell’ente di via Berta non solo di supportare l’attività amministrativa del palazzo di giustizia, ma anche di acquisire nuove competenze. Al tempo stesso si darà un grande aiuto al tribunale, suo malgrado di nuovo alle prese con pesanti carenze d’organico. Intanto, sulla scia dei buoni risultati con un’esperienza analoga a Campobasso, Di Giacomo sta lavorando all’attivazione di una serie di tirocini formativi destinati a offrire concrete opportunità di lavoro ai giovani, facendo affidamento anche sui fondi stanziati dall’Unione europea. La Provincia ha aderito con convinzione a questa iniziativa. Non solo perché si permette al personale di arricchire il proprio bagaglio di competenze, ma anche perché si stanno ponendo le basi per creare nuovi sbocchi occupazionali. I tirocinanti, al termine delle borse lavoro, sono stati infatti richiamati dal ministero della Giustizia.