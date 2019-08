Boccardo (Uil): “Occuparsi dei problemi dei molisani, in attesa che la politica nazionale faccia il suo corso”

A inizio agosto i battenti della politica si sono chiusi col tema lavoro in drammatica evidenza e,da quel punto esatto e da quel tema, dovranno riaprirsi. E’ l’auspicio espresso da Tecla Boccardo, segretaria regionale della UIL, che invita il presidente della Regio, Donato Toma, a riaprire da subito il confronto con le parti sociali. Noi siamo pronti a fare la nostra parte, dice Boccardo, con riferimento alle tante vertenze e questioni aperte: Gam, Ittierre, Zuccherificio, emergenza edilizia, cassa integrazione, ospedali, scuola.

Nella sua lunga nota, la segretaria della UIL Molise fa riferimento alla crisi di governo in corso invitando le forze politiche locali ad “occuparsi dei problemi dei molisani in attesa che la politica nazionale faccia il suo corso”.”Avanti presidente Conte con l’ordinaria amministrazione – scrive Boccardo – e non si dimentichi l’importanza della sottoscrizione del contratto Interistituzionale di Sviluppo per il Molise e la necessità del varo del decreto che consente di intervenire nelle più complicate situazioni di emergenza economica e occupazionale”. Con riferimento poi alle consultazioni in corso per la soluzione della crisi, Tecla Boccardo dice: “L’importante, in questa fase, è che si faccia bene, evitando i toni da stadio e di eccessiva partigianeria. Che non si impapocchi una qualsiasi cosa pur di stare a galla per qualche settimana o mese […]. Avanti anche il proficuo confronto tra i diversi partiti – prosegue la segretaria – … leggiamo cose interessanti sul rapporto di qualità con l’europa, su una politica di sicurezza da conciliare col dovere di accoglienza, sullo sviluppo economico e sulla sostenibilità ambientale. L’unica cosa che teme il sindacato – conclude Tecla Boccardo – è l’instabilità politica”.