Sblocco pagamenti misure Psr, Cia: “Siamo fiduciosi, ma vigileremo”

“Siamo fiduciosi, ma se nulla cambierà, attiveremo altri canali per tutelare i nostri associati”. La Cia agricoltori italiani del Molise ha sottolineato apertura di atteggiamento, ma si mantiene ferma nelle proprie convinzioni. In sostanza ora si aspetta concretezza dopo le rassicurazioni emerse dal Tavolo Verde per lo sblocco dei pagamenti misure 10, 11 e 13 del Piano di Sviluppo Rurale. L’incontro, ha spiegato il direttore Donato Campolieti – era stato chiesto e fortemente voluto dalla confederazione di categoria per interventi urgenti su tre aspetti chiave per lo stato di salute delle aziende molisane: sblocco, appunto, dei pagamenti di liquidazione delle misure 10, 11 e 13 a Superficie a valere sul PSR 2014/2020 per gli anni 2016, 2017 e 2018; pagamento degli stati di avanzamento dei lavori per la misura 4.1 e il collaudo con relativa liquidazione dei saldi finali per la stessa misura.

L’assessore regionale Nicola Cavaliere, durante l’incontro, ha rassicurato sull’interessamento della Regione riguardo le questioni sul tavolo e ha detto di aver avviato un dialogo proficuo con l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, l’Agea e ha spiegato che quasi sicuramente s settembre si attiveranno i pagamenti.

“Una promessa quella dell’assessore Cavaliere – ha rimarcato Campolieti – che ci rasserena, ma il nostro ottimismo è sempre molto frenato. Lo avevamo già spiegato – ha continuato il direttore della Cia – i pagamenti devono essere erogati nell’immediatezza proprio per evitare il collasso di molte aziende agricole. Aspettiamo fiduciosi il mese di settembre ormai vicino – ha concluso – ma se nulla dovesse cambiare, daremo corso a strumenti che tutelino gli interessi dei nostri associati”.